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Россия нашла замену газовому рынку Европы

Путин: у России есть замена европейскому газовому рынку, объемы будут расти

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия практически полностью нашла альтернативу европейскому газовому рынку. Передает ТАСС слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на Российской энергетической неделе.

По его словам, объемы поставок пока меньше, чем в Европу. «Мы практически уже нашли альтернативу европейскому газовому рынку. Объемы пока меньше, чем в Европу, но они будут расти по мере роста экономики этих стран», — сказал Путин.

При этом, по мнению президента, Европа в полном объеме пока не может отказаться от российского газа, так как испытывает нехватку физических объемов топлива. Увеличение поставок СПГ из США требует времени, добавил он. Путин отметил, что вариантов новых рынков сбыта для российского газа много и все они имеют право на существование.

Недавно президент рассказал о том, что Россия находится на стадии завершения переговоров со всем участниками проекта коридора «Север-Юг». «Север — Юг» — транспортный коридор между Россией, Индией, Ираном и соседними странами, от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по завершению последнего участка железной дороги западного маршрута «Север--Ю» — Решт-Астара в Иране.

Ранее Путин раскрыл подробности проекта создания газового хаба в Турции.

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