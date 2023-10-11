Экономист предупредил о последствиях инцидента на газопроводе Balticconnector

Повреждение газопровода Balticconnector приведет к росту цен на газ для Финляндии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на эксперта Андрея Лободу.

По его словам, без поставок по этому газопроводу осталась примерно треть финских потребителей. Однако страна может получать СПГ через плавучий терминал, в том числе российский. Лобода отметил, что заменить выпавшие объемы по Balticconnector несложно, но уже по более высоким ценам. Вчера стоимость газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. кубометров.

Экономист добавил, что энергетический кризис в ЕС еще не завершился. Развитие энергоемких отраслей пока невозможно. По мнению Лободы, социальная напряженность из-за инцидента с газопроводом будет минимальной. Однако гонять импорт через СПГ-терминалы для Финляндии неэффективно ни по цене, ни по надежности, подытожил эксперт.

Накануне в России назвали причину мирового топливного кризиса. По мнению представителя «Газпрома» он был вызван сокращением инвестиций в добычу нефти и газа.

Ранее в Кремле высоко оценили результаты в российской энергетике.