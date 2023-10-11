Решетников оценил темпы повышения тарифов ЖКХ в России

Темпы индексации тарифов ЖКХ в России достаточно ощутимо отстают от инфляции. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме. Его слова приводит газета «Ведомости».

За последние пять лет тарифы ЖКХ увеличились в целом на 28%, при этом накопленная инфляция составила 41%, а рост доходов населения – 50%, оценил министр. А число домохозяйств – получателей субсидии на оплату ЖКХ снизилось только с 2021 по 2022 годы на 600 тыс., или на 18%, добавил он.

«<...> И скорее можно говорить о том, что ЖКХ как отрасль недополучает ресурсы, чем что мы ее перефинансируем», – подчеркнул министр.

В сфере ЖКХ работают 1,5 млн человек, от нее зависит население, бюджетная сфера и экономика в целом, уточнил он. Поэтому важно, чтобы отрасль получала необходимые для развития ресурсы, добавил Решетников. Многие регионы устанавливают тарифы ниже предельной планки, которая утверждается на федеральном уровне, заключил министр.

Минэкономразвития России 22 сентября ограничило рост тарифов ЖКХ до 9,8% в 2024 году, при этом финальные размеры в каждом субъекте будут утверждать местные власти. По прогнозу министерства, в 2025 году размер индексации составит 5,7%, в 2026 году — 4%. В 2023 году тарифы не повышались. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским 27 сентября заявил, что тарифы ЖКХ должны быть обоснованными. По словам Мишустина, нужен баланс между интересами поставщиков услуг, крупными промышленниками и другими предприятиями, а также гражданами — потребителями услуг ЖКХ.

Ранее в Госдуме предложили увеличить скидку на ЖКХ для ряда ветеранов боевых действий.