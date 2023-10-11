ExxonMobil объявила о крупнейшей сделке pаз за 20 лет

Американская нефтяная компания ExxonMobil объявила о крупнейшей за последние 20 лет сделке по покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

С учетом долга стоимость сделки составит $64,5 млрд. Ее закрытие ожидается в первой половине 2024 года. ExxonMobil заплатит за каждую акцию Pioneer $253 — с премией 18% к цене на 5 октября, когда стало известно о предстоящем поглощении.

Это крупнейшее приобретение Exxon с 1999 года, когда была куплена компания Mobil за $80 млрд. Также это самая крупная сделка M&A в мире с начала 2022 года. Поглощение Pioneer сделает ExxonMobil доминирующим производителем сланцевой нефти в Пермском бассейне — крупнейшем нефтедобывающем регионе США.

Сделка может столкнуться с жесткой антимонопольной проверкой, учитывая рекордную прибыль Exxon. Президент США Джо Байден ранее призывал расследовать рост цен на бензин в стране.

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