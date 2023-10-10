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Газ в Европе резко подорожал на фоне утечки на Balticconnector

В ЕС газ подорожал на 12% из-за пресс-конференции по утечке на Balticconnector

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Karoly Arvai/Reuters

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне новостей об утечке на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

По ее информации, стоимость газа по индексу TTF во вторник в моменте подскочила до $547 за тысячу кубометров с открытия торгов на уровне $487. Ранее финские СМИ сообщили об экстренной пресс-конференции правительства Финляндии по инциденту на Balticconnector. В воскресенье оператор Gasgrid Finland зафиксировал падение давления в трубе, предположительно из-за ее повреждения.

Подводный газопровод Balticconnector протяженностью около 80 км соединяет газотранспортные сети Финляндии и Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.

Накануне цены на газ в Европе превысили $480 на фоне перекрытия финского трубопровода. За день котировки на газ с поставкой в ноябре в моменте взлетели на 12%. Ближе к концу дня они откатились к отметке $477 за куб.м.

Ранее стало известно, о росте поставок российского газа в ЕС.

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