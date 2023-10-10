Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ анонсировал презентацию новых банкнот в 1000 и 5000 рублей

ЦБ 16 октября покажет модернизированные банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей

close
100%
Anton Belitsky/Global Look Press

В Москве 16 октября состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщил ЦБ РФ в своем официальном Telegram-канале.

Регулятор уточнил, что в мероприятии примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. Трансляция будет доступна на официальных страницах регулятора во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube.

30 июня 2022 года Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Обновленная купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. Сторублевая банкнота также содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.

До 2025 года планируется поэтапно обновить банкноты образца 1997 года номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Предполагается усовершенствовать их защиту и разработать новый дизайн. Купюры в 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, 10 и 50 рублей – в 2025 году. Список символов для этих банкнот будет составлен с учетом мнения экспертов, окончательный выбор сделает Совет директоров ЦБ.

Регулятор использует в оформлении обновленных купюр символику федеральных округов. На лицевой стороне изображаются достопримечательности столицы округа, на оборотной – объекты регионов, входящих в его состав.

Ранее в Банке России заявили, что не планируют выпускать купюру в 10 тысяч рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий