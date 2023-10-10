ЦБ анонсировал презентацию новых банкнот в 1000 и 5000 рублей

В Москве 16 октября состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщил ЦБ РФ в своем официальном Telegram-канале.

Регулятор уточнил, что в мероприятии примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. Трансляция будет доступна на официальных страницах регулятора во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube.

30 июня 2022 года Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Обновленная купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. Сторублевая банкнота также содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.

До 2025 года планируется поэтапно обновить банкноты образца 1997 года номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Предполагается усовершенствовать их защиту и разработать новый дизайн. Купюры в 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, 10 и 50 рублей – в 2025 году. Список символов для этих банкнот будет составлен с учетом мнения экспертов, окончательный выбор сделает Совет директоров ЦБ.

Регулятор использует в оформлении обновленных купюр символику федеральных округов. На лицевой стороне изображаются достопримечательности столицы округа, на оборотной – объекты регионов, входящих в его состав.

Ранее в Банке России заявили, что не планируют выпускать купюру в 10 тысяч рублей.