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Россиянам пообещали резкое снижение курса доллара к концу осени

Финансист Верников: курс доллара опустится в ноябре после мер Банка России

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Shutterstock

Финансовый эксперт Андрей Верников утверждает, что текущий курс доллара США выше 100 рублей не устраивает российские власти и они используют имеющиеся возможности, чтобы снизить его до диапазона 85-92 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что новый подъем ключевой ставки ЦБ маловероятно окажется эффективным и сработает. Верников подчеркнул, что ждет валютных интервенций, а для их успеха логика их проведения не должна быть понятна валютным спекулянтам.

Эксперт предположил, что в рамках валютного регулирования речь может идти об «ограничении импортных операций».

До этого кандидат экономических наук Николай Кульбака предупредил о тенденции к скачкам курса рубля.

Ранее доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей, потеряв 3,5 рубля от достигнутого за день максимума, следует из данных торговой площадки.

По данным на 18:19 доллар упал до уровня в 99,04, затем в 18:21 показал небольшой рост — 99,07.

До этого в этот день доллар на Мосбирже опустился ниже ключевой отметки в 100 рублей: на 17.50 курс снизился до 99,98 рубля. Курс евро упал до 105,39 рубля, на 38 копеек.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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