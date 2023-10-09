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Доллар упал ниже 99 рублей к закрытию торгов на Мосбирже

Доллар упал ниже 99 рублей, потеряв 3,5 рубля от своего дневного максимума

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РИА Новости

Доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей, потеряв 3,5 рубля от достигнутого за день максимума, следует из данных торговой площадки.

По данным на 18.19, доллар упал до 99,04 рубля, а в 18.21 показал небольшой рост — 99,07.

Ранее в этот день доллар на Мосбирже опустился ниже ключевой отметки в 100 рублей: на 17.50 курс снизился до 99,98 рубля. Курс евро упал до 105,39 рубля — на 38 копеек.

На 10 октября Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 101,3598, евро — 107,0322, китайского юаня — 13,8926.

По мнению американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, в ближайшее десятилетие эра доминирования доллара в мировой финансовой системе завершится. Эксперт отметил, что доля США в мировой экономике снижается, а центробанки мира переходят на цифровые валюты, которые заменят доллар в платежах.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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