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Израиль остановил добычу на газовом месторождении Тамар на фоне войны

Израиль остановил добычу на газовом месторождении Тамар

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Reuters

Израиль приостановил добычу на газовом месторождении Тамар на фоне конфликта с ХАМАС. Об этом глава Минэнерго страны Исраэль Кац сообщил Reuters.

Теперь Израиль вынужден искать альтернативные виды топлива для покрытия энергетических потребностей. Также страна планирует объявить чрезвычайное положение в газовом секторе экономики.

Тамар является основным источником газа для израильских электростанций и промышленности.

Ранее сообщалось, что в Израиле не исключают подключения других государств к палестино-израильскому конфликту, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви. По его словам, в противостояние могут вступить и третьи силы, к примеру, ливанская группировка Хезболла.

Он добавил, что особое внимание в данной ситуации привлечено к Ирану из-за его предположительной причастности к нападению ХАМАС на Израиль. Бен Цви подчеркнул, что вряд ли Тегеран станет напрямую вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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