Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил обеспечить достижение показателей майских указов по зарплатам бюджетников

Путин поручил обеспечить показатели майских указов по зарплатам бюджетников

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам страны принять меры, чтобы по итогам года в полной мере выполнить показатели майских указов по зарплатам бюджетников. Об этом говорится в перечне указов главы государства.

»Правительству РФ... обеспечить в полном объеме по итогам 2023 года достижение установленных указами президента Российской Федерации... целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики», — гласит один из пунктов.

Доклад по этой теме ожидается до 20 октября.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие категории работников бюджетной сферы попадут под повышение заработной платы. По ее словам, больше станут получать те бюджетники, у которых заработная плата не соответствует установленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям — 100% от средней зарплаты по региону для педагогов и 200% для работников здравоохранения.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий