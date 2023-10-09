Путин поручил обеспечить достижение показателей майских указов по зарплатам бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам страны принять меры, чтобы по итогам года в полной мере выполнить показатели майских указов по зарплатам бюджетников. Об этом говорится в перечне указов главы государства.

»Правительству РФ... обеспечить в полном объеме по итогам 2023 года достижение установленных указами президента Российской Федерации... целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики», — гласит один из пунктов.

Доклад по этой теме ожидается до 20 октября.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие категории работников бюджетной сферы попадут под повышение заработной платы. По ее словам, больше станут получать те бюджетники, у которых заработная плата не соответствует установленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям — 100% от средней зарплаты по региону для педагогов и 200% для работников здравоохранения.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.