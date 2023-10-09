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Телеком-холдинг VEON покинул Россию после продажи «Вымпелкома»

Холдинг VEON оформил выход из РФ после продажи «Вымпелкома» местному менеджменту

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Shutterstock

Телекоммуникационный холдинг VEON покинул российский рынок, закрыв сделку по продаже принадлежавшего ему ПАО «Вымпелком». Об этом сообщается на сайте компании.

Российский телеком-оператор, работающий под брендом «Билайн», был продан команде топ-менеджеров во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Сделка закрыта на безденежной основе и не предполагает опцию обратного выкупа.

Генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу сообщил, что после выхода с российского рынка компания сосредоточится на рынках Пакистана, Украины, Бангладеш, Казахстана, Узбекистана. и Кыргызстана. Решение о выходе из России телеком-холдинг принял в ноябре 2022 года на фоне геополитической напряженности. Претендентами на актив ранее называли «Газпром-медиа холдинг», МТС и Сбербанк.

Ранее Минфин РФ анонсировал увеличение добровольного взноса на выход зарубежных компаний с российского рынка с 10 до 15%.

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