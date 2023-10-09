Путин распорядился передать акции ОСК в управление ВТБ

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ на 5 лет. Об этом свидетельствует указ президента.

Согласно указу, находящийся в федеральной собственности пакет акций ОСК будет передан банку без проведения конкурса. Правительству поручено в течение полугода заключить договор, определяющий ключевые показатели эффективности управления и условия досрочного прекращения. ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, объединяет около 40 предприятий отрасли. На 100% принадлежит государству.

Решение о передаче госпакета ОСК ВТБ было озвучено Путиным в августе на встрече с главой банка Андреем Костиным. Президент отметил, что это «вызов», но выразил уверенность, что ВТБ справится. В начале сентября глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что в корпорации была выявлена огромная финансовая дыра.

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