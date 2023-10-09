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Экономист предрек изменение курса юаня в связи с окончанием праздников в Китае

Экономист Тимошенко: юань вырастет относительно рубля с 9 по 13 октября

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Курс юаня может измениться с 9 по 13 октября и вырасти относительно рубля. Об этом РИАМО рассказал CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«По нашим прогнозам, рубль будет немного терять относительно юаня в тренде общего ослабления по отношению к корзине основных валют. Торговый диапазон юаня составит 13,50-13,75 рубля», — сказал Тимошенко

По его словам, китайская валюта не показала высокой волатильности, лишь незначительно укрепляясь, потому что в Китае с 29 сентября по 6 октября были выходные из-за праздника середины осени и Дня образования КНР. Однако теперь юань может показать чуть более сильный рост, отметил эксперт.

Он добавил, что на изменение курса в паре рубль-юань свое влияние окажет увеличение объема продажи валюты Банком России в рамках зеркалирования операций, которые связаны с инвестированием средств фонда национального благосостояния (ФНБ).

7 сентября кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Газете.Ru», что сейчас не лучшее время для покупки гонконгского доллара и китайского юаня, потому что риск сильной коррекции валют является достаточно высоким.

Ранее сообщалось, что рубль признали самой недооцененной валютой стран G20.

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