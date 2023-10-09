Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ столкнулись с трудностями из-за инфляции

В Германии 17% жителей едва сводят концы с концами из-за инфляции

close
100%
Markus Schreiber/AP

В ходе исследования британской социологической службы YouGov 17,2% респондентов заявили о неспособности оплачивать текущие расходы в 2022 году из-за роста цен. Об этом сообщает ТАСС.

Почти 30% опрошенных вынуждены тратить часть сбережений на повседневные нужды, а 10% — значительную их часть. Лишь 39% заявили о достаточном уровне дохода, чтобы справиться с инфляцией.
Год назад о нехватке средств на жизнь сообщали 11% респондентов. Опрос проводился в сентябре 2022 года среди более чем 2 тыс. немцев.

Ранее статистическое ведомство ФРГ сообщило, что инфляция в августе достигла 6,1% в годовом выражении. Особенно выросли цены на продукты и энергоресурсы. В сентябре инфляция замедлилась до 4,5%.

В конце сентября издание The Telegraph назвала Германию самым слабым звеном в Евросоюзе. По мнению издания, страна долгое время игнорировала тревожные сигналы, но теперь закрывать глаза на накопившиеся проблемы стало сложно. Ее сильные стороны — автопром, машиностроение и химическая промышленность — превратились в уязвимые места. При этом Германия не может быстро адаптироваться к современным вызовам из-за бюрократии.

Ранее глава ЕЦБ пообещала справиться с инфляцией в Европе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий