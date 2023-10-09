В ФРГ столкнулись с трудностями из-за инфляции

В ходе исследования британской социологической службы YouGov 17,2% респондентов заявили о неспособности оплачивать текущие расходы в 2022 году из-за роста цен. Об этом сообщает ТАСС.

Почти 30% опрошенных вынуждены тратить часть сбережений на повседневные нужды, а 10% — значительную их часть. Лишь 39% заявили о достаточном уровне дохода, чтобы справиться с инфляцией.

Год назад о нехватке средств на жизнь сообщали 11% респондентов. Опрос проводился в сентябре 2022 года среди более чем 2 тыс. немцев.

Ранее статистическое ведомство ФРГ сообщило, что инфляция в августе достигла 6,1% в годовом выражении. Особенно выросли цены на продукты и энергоресурсы. В сентябре инфляция замедлилась до 4,5%.

В конце сентября издание The Telegraph назвала Германию самым слабым звеном в Евросоюзе. По мнению издания, страна долгое время игнорировала тревожные сигналы, но теперь закрывать глаза на накопившиеся проблемы стало сложно. Ее сильные стороны — автопром, машиностроение и химическая промышленность — превратились в уязвимые места. При этом Германия не может быстро адаптироваться к современным вызовам из-за бюрократии.

Ранее глава ЕЦБ пообещала справиться с инфляцией в Европе.