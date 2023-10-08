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«Газпром» сообщил об объемах транзита газа через Украину в ЕС

«Газпром» заявил об ограничении Киевом транзита газа в Европу через Украину

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Reuters

«Газпром» продолжает поставлять газ в Европу через Украину в объеме 40,3 млн куб. м в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в компании.

Поставки идут через газоизмерительную станцию «Суджа». Украинская сторона отклонила заявку «Газпрома» на прокачку через станцию «Сохрановка».

В пятницу транзит составил 42,3 млн куб. м. Украинский оператор ГТС ранее прогнозировал объем 7 октября на уровне 39,6 млн куб. м. Украина остается единственным маршрутом для поставок российского газа в Европу. Поставки через «Северный поток» полностью остановлены, а через «Турецкий поток» идут только в Турцию и на юг Европы.

С мая Украина сократила транзит в Европу, сославшись на форс-мажор из-за невозможности контролировать станцию в ЛНР. В «Газпроме» не увидели для этого оснований. Ранее «Нафтогаз» подал в арбитраж против «Газпрома», обвинив в несвоевременной оплате. В российской компании считают эти претензии необоснованными и пригрозили санкциями.

Ранее Россия начала поставки газа в Узбекистан через Казахстан.

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