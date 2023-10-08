Минэнерго Украины призвало население закупить генераторы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телеканала «Мы-Украина» призвал население страны усилить автономные системы отопления, закупив генераторы.

«Если есть возможность усилить автономное функционирование (отопительной системы), то сделайте это», — сказал он.

Он добавил, что Минэнерго будет делать все, чтобы эта техника не пригодилась.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении электрической подстанции 330 кВ, в результате были обесточены около 49 тыс. абонентов в 90 населенных пунктах.

В Минэнерго отметили, что в данный момент проводятся ремонтные работы, а потребителей подключили к резервным линиям.

При этом в министерстве не уточнили, в какой области располагается подстанция.

16 сентября заместитель главы украинского Минэнерго Светлана Гринчук заявляла, что блэкауты на Украине предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений электроэнергии по стране уже подготовлены.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.