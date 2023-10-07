Финансовый эксперт дал россиянам советы по выплате ипотеки

Иногда досрочное погашение кредита на жилье может быть невыгодным. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов.

Изначально большую часть ипотечного платежа занимают проценты, а меньшую — основной долг, но с течением времени пропорция меняется, объяснил эксперт. То есть большая часть платежа идет на погашение основного долга, а меньшая — на погашение процентов.

«Если у человека есть средства для полного погашения кредита, особенно на начальных этапах ипотеки, это вполне приемлемый вариант. Однако стоит отметить, что если человек находится на завершающей стадии ипотеки, например, после 7 лет выплат, то полное погашение может оказаться не столь выгодным с финансовой точки зрения», — заключил Голованов.

По его словам, через семь лет банку уже выплачена существенная часть всех процентов. Соответственно, погашение всей суммы кредита на жилье в этой ситуации, по сути, означает использование собственных денег для погашения уже выплаченных процентов.

Эксперт посоветовал вложить эти деньги, например, в облигации федерального займа с доходностью 12% годовых.

Частичное погашение кредита предполагает выплату не всей его суммы, а только части, уточнил Голованов. К примеру, если заемщик получил премию за работу и хочет уменьшить процентные платежи, он может уменьшить размер ежемесячного платежа или сократить срок кредита.

Во втором случае человек со временем выплачивает меньше процентов, но с более существенными ежемесячными платежами. В первом случае срок кредита не изменится, но несколько уменьшится остаток основного долга. Голованов считает, что лучше уменьшать размер платежа, если цель заемщика — снизить финансовую нагрузку на семью. А при стабильном финансовом положении выгоднее сокращать срок кредита.

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