Аналитик оценил роль России на газовом рынке Европы

Россия до сих пор может быть балансирующим поставщиком газа на европейском рынке. Об этом в интервью РИА Новости заявил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.

По его словам, Европа пытается заменить трубопроводный газ из России долгосрочными контрактами на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако этих объемов все равно мало, добавил он.

По оценке Капитонова, спрос на газ в Евросоюзе вряд ли упадет ниже 300 млрд кубометров в год. Неясно, за счет чего еврозона будет удовлетворять свою потребность в топливе, заключил он, добавив, что с долгосрочными контрактами Европа вряд ли вернется к России, но она сможет играть роль балансирующего поставщика.

Всего в этом году Россия сможет поставить в Евросоюз — с Балканами, без Турции — порядка 27 млрд кубометров газа, оценил Капитонов.

По оценке главы одной из крупнейших нефтегазовых компаний Италии Eni Клаудио Дескалци, ситуация на газовом рынке Евросоюза остается нестабильной. По его словам, из-за сокращения закупок российского газа европейцам приходится переходить на более дорогой СПГ, и даже временные сбои с ним вызывают колебания цен. Он отметил, что из-за дефицита в 150–160 млрд кубометров газа после ухода России с рынка Европе пришлось резко нарастить импорт СПГ. Дескалци добавил, что спрос на нефть продолжает расти и скоро достигнет 102 млн баррелей в день. А из-за нехватки газа в Европе выросло потребление угля.

По прогнозу банка Morgan Stanley, совокупный объем спроса на газ в Европе будет на 15% ниже среднего показателя за пять лет. По мнению обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа, европейские страны будут расплачиваться за уход от энергетического кризиса мощным спадом в производственном секторе и долговременной утратой экономического роста.

Ранее Bloomberg назвал способ спасения Европы от газового кризиса.