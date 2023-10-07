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Украина может изъять 800 единиц движимого российского имущества

Зеленский предложил изъять 800 единиц вагонов, грузовиков и спецтехники РФ

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Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил изъять 800 единиц движимого российского имущества, сообщает Министерство экономического развития Украины.

Отмечается, что правительство одобрило соответствующий проект указа украинского президента.

«Предлагается, в частности, изъять: около 500 вагонов, полувагонов, платформ и цистерн, нефтеналивной танкер, более 300 грузовых и легковых автомобилей, автоцистерны, строительную технику, авиационные двигатели», — говорится в сообщении министерства.

Помимо этого, Киев намерен изъять семь российских сверхзвуковых высотных военных самолетов МиГ-25. Машины находятся в нерабочем состоянии. Украинская сторона планирует пустить их на запчасти для боевых самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что Киев получит от США иранское вооружение, перехваченное на пути в Йемен.

В Центральном командовании ВС США пояснили, что вооружение Киев получит на основании решения суда, который передал американскому правительству права на владение этими боеприпасами.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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