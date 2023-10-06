В России объяснили, почему курс доллара не обновил полуторалетний максимум

Доллар не сумел преодолеть полуторалетний максимум в 101,75 рублей, установленный в середине августа. Вероятно, спекулятивно настроенные участники рынка решили зафиксировать прибыль около столь важного технического препятствия и продавали подорожавшие доллары. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«К спекулянтам могут постепенно присоединиться экспортеры, которым все равно придется продавать валюту для фискальных платежей в очередной налоговый период», — отметил эксперт.

По его словам, дисбаланс на российском валютном рынке сохраняется, несмотря на вероятное увеличение предложения иностранной валюты, которое уже должно было произойти благодаря наращиванию импорта за счет относительно высоких цен на нефть.

«Скорее всего, спрос на валюту также увеличивается на фоне восстановления импорта и вывода капиталов за рубеж, в том числе нерезидентами, выходящими из российских активов», — подытожил Бабин.

Курс рубля с открытия торгов устремился вниз, обновляя двухмесячный минимум. Доллар впервые с середины августа достигал 101,5 рублей, евро приближался к 107 рублям, юань — к 13,87 рублям. Однако вскоре российская валюта стала восстанавливаться, усилив восходящую динамику в начале основной сессии. В результате рубль сумел выйти в умеренный плюс. По данным Мосбиржи на 15:28 мск, доллар стоит 99,91 рублей (минус 0,495% по сравнению с утром), евро — 105,395 рублей (минус 0,4125%).

Ранее в России назвали ослабление курса рубля неадекватным.