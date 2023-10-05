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Стало известно, какой тип квартир стали арендовать россияне чаще всего

«Авито Недвижимость»: интерес россиян к аренде студий вырос на 51% за квартал

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Pexels

В третьем квартале 2023 года интерес россиян к аренде квартир-студий вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Недвижимость».

Как отмечают аналитики, спрос заметно увеличился и на однокомнатные квартиры — на 42%, на двухкомнатные — на 31%, на трехкомнатные — на 27%. В целом интерес к долгосрочной аренде жилья в России по итогам июля-сентября 2023 года подскочил на 39% относительно предыдущего квартала. Год к году показатель вырос на 8%.

По сравнению со вторым кварталом текущего года спрос вырос в 30 из 33 проанализированных городов. Исключением стал, в частности, Сочи из-за окончания курортного сезона. Как отметил эксперт сервиса Константин Каменев, рост средних ставок аренды в ряде городов связан со смещением предложения в сторону более просторного жилья.

В середине сентября в Гильдии риелторов рассказали когда арендное жилье в России начнет дешеветь.

Ранее россиянам рассказали, какие уловки используют мошенники при сдаче квартир в аренду.

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