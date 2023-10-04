Австрийская Mondi продала весь бизнес в России

Австрийская группа Mondi завершила основную часть сделки по продаже ключевого актива в России — АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Как сообщает ТАСС, компания получила 57 млрд рублей от покупателя — группы «Сезар».

Оставшаяся часть платежа в размере 23 млрд рублей будет выплачена двумя равными траншами в ноябре и декабре 2023 года. Таким образом, Mondi завершила полный выход из российского бизнеса.

Ранее, в сентябре Mondi объявила о продаже Сыктывкарского ЛПК группе «Сезар» за 80 млрд рублей. Изначально в августе компания договорилась о продаже предприятия другому покупателю за 95 млрд рублей, однако сделка сорвалась.

Сыктывкарский ЛПК является крупнейшим в России производителем бумаги и картона, на нем работают около 4,5 тыс. человек. Выручка предприятия в 2022 году составила €1,085 млрд.

Недавно стало известно, датская компания расторгла лицензионные соглашения с российским производителем, в силу чего тому теперь запрещено разливать под международными брендами Tuborg, Kronenbourg и Holsten. Источник отметил, что данное решение было принято Carlsberg в качестве реакции на указ Путина о передаче активов «Балтики» в госсобственность. В Копенгагене подчеркнули, что более не видят возможности для переговоров с российской стороной по поводу выхода с рынка.

Ранее Райффайзенбанк и Uniqa договорились о продаже «Райффайзен Лайф».