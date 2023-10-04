Госдолг США обновил исторический максимум

Госдолг США за день вырос на $275 млрд до $33,442 трлн, что на 3% больше всей задолженности России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные подсчетов.

В этот день год назад показатель увеличился на $195 млрд, а 25 сентября только на $10 млрд.

Основное увеличение долга произошло из-за обязательства правительства перед собственными ведомствами ($266 млрд), долг США перед физическими лицами, бизнесом и остальными странами вырос на $9 млрд.

Ранее The Wall Street Journal писала о том, что резкий рост долгосрочных процентных ставок до максимума за 16 лет угрожает надеждам на «мягкую посадку» экономики США, особенно на фоне неясных причин этого скачка.

29 сентября российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с ростом госдолга США почти безвыходной. По мнению Дерипаски, на фоне неисполнимых предложений увеличить темпы роста экономики до десяти процентов в год доллар может обесцениться более чем в два раза. Бизнесмен считает, что снижение расходов страны на $2 трлн в год вряд ли возможно из-за опасений политиков за свое будущее.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.