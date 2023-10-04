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Экономист назвал причины ослабления рубля

Экономист Коган связал ослабление рубля с торговлей в юанях и рупиях

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Depositphotos

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что рубль слабеет в связи с тем, что российские экспортеры получают валютную выручку в дирхамах, юанях и рупиях.

Он отметил, что этой валютой невозможно оплачивать необходимые России товары, подчеркнув, что российскому импорту необходимы доллары и евро.

«За рупии можем чай хороший купить, ткани, пряники, ароматные палочки, комплектующие за рупии не купишь», — объяснил Коган.

По мнению экономиста, падение курса отечественной валюты также связано со сложным процессом возврата валютной выручки.

«Выведение выручки на корсчета российских банков — это квест. Это борьба с комплаенсом», — отметил ученый.

Коган подчеркнул, что банки из западных стран стараются максимально замедлить процесс перечисления валюты в РФ.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял, что в России не исключена новая волна ослабления курса рубля после 28 сентября.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о действиях правительства после поручения Путина по укреплению курса рубля.

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