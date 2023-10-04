В Кремле прокомментировали вероятное банкротство «Роснано»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство сейчас занимается вопросом финансового оздоровления госкорпорации «Роснано». Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

По словам Пескова, вопросы, связанные с целесообразностью спасения компании, в данный момент решаются на уровне правительства.

Он обратил внимание, что ранее президент РФ Владимир Путин упоминал серьезные финансовые сложности в корпорации.

«Тема известная, действительно, там есть проблемы, и это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков заметил, что предпринимаются все меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации в «Роснано».

До этого в «Роснано» предупредили о риске появления признаков банкротства. За первое полугодие чистый долг компании вырос до 95 млрд руб. из-за «снижения краткосрочных финансовых вложений».

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.