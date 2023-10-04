Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали вероятное банкротство «Роснано»

Песков заявил, что власти занимаются финансовым оздоровлением «Роснано»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство сейчас занимается вопросом финансового оздоровления госкорпорации «Роснано». Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

По словам Пескова, вопросы, связанные с целесообразностью спасения компании, в данный момент решаются на уровне правительства.

Он обратил внимание, что ранее президент РФ Владимир Путин упоминал серьезные финансовые сложности в корпорации.

«Тема известная, действительно, там есть проблемы, и это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков заметил, что предпринимаются все меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации в «Роснано».

До этого в «Роснано» предупредили о риске появления признаков банкротства. За первое полугодие чистый долг компании вырос до 95 млрд руб. из-за «снижения краткосрочных финансовых вложений».

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий