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Стало известно, сколько газа удалось накопить Европе

GIE: заполненность ПХГ в ЕС превысила 96%

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Shutterstock

Наполненность европейских подземных газохранилищ (ПХГ) превысила 96%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По данным на 2 октября закачка газа в европейские ПХГ составила 191 млн кубометров, а его отбор — 18 млн кубометров. Поступления сжиженного природного газа в европейские ПХГ упали до минимума почти за два года. При этом абсолютный рекорд заполненности европейских хранилищ может быть побит в конце октября этого года.

По состоянию на 10 сентября ПХГ Европы были заполнены более чем на 93,5%. Исторический максимум запасов газа в Евросоюзе фиксировался четыре года назад и достигал 97,86%.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,3 млн кубометров на 4 октября, сообщил ТАСС. Транзитная ветка через Украину сейчас остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». Стоимость газа на бирже в Европе составляет около $400 за тысячу кубометров.

Ранее в Венгрии заявили о гарантиях поставок российского газа со стороны МИД РФ.

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