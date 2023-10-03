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В Минфине заявили об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

Силуанов: пока нет единой правительственной позиции по онлайн-торговле алкоголем

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Российское правительство пока не имеет единой позиции по вопросу онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

«Пока мы не имеем единой правительственной позиции», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что ведомство будет формировать мнение правительства по этой «достаточно дискуссионной» теме.

По словам министра, Минфин поддерживает организацию онлайн-торговли алкоголем. Но есть ведомства, которые категорически против этого. Он пояснил, что есть плюсы и минусы в данном предложении, но положительного больше при условии установления контроля продажи.

Он призвал отрегулировать этот процесс и навести порядок в вопросе онлайн-торговли спиртным.

3 октября Минздрав РФ не поддержал Минфин в вопросе легализации онлайн-торговли алкоголем. «Критически» отнеслись к этому вопросу и в Госдуме. Депутат ГД Султан Хамзаев заявил «Газете.Ru», что обеспокоен решением Минфина поддержать легализацию онлайн-торговли алкоголем.

Ранее стало известно, что каждый пятый пользователь маркетплейсов ждет возможности заказывать алкоголь и табак.

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