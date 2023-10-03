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Нидерландская судостроительная фирма Damen несет убытки из-за ухода покупателей из РФ

Нидерландская фирма Damen требует у властей компенсации за санкционные убытки

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Unsplash

Руководство крупнейшей нидерландской судостроительной компании Damen потребовало от местных властей компенсации за убытки, понесенные из-за антироссийских санкций, сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя фирмы Рика ван де Вега.

В публикации говорится, что компания подала иск в суд Роттердама с соответствующими претензиями в адрес правительства 10 мая. Разбирательство продолжится в 2024 году.

Семейная нидерландская фирма Damen Shipyards основана в 1927 году и занимается строительством широкого спектра судов. До введения санкций она подписывала контракты с российскими покупателями.

«После введения санкций (в отношении России. — «Газета.Ru») правительство Нидерландов решило, что такие контракты могут не выполняться местным деловым сообществом. Правительство не предложило Damen компенсацию за этот ущерб», — уточнил Рик ван де Вег.

До этого в Норвегии начал действовать запрет на въезд российских автомобилей.

Ранее россиянам запретили въезд на авто в Болгарию.

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