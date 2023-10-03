Цены на зимнее дизельное топливо в России рекордно выросли

Стоимость зимнего дизельного топлива на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигла отметки 72 981 рубля за тонну, обновив исторический рекорд. Это следует из данных торговой площадки.

За день зимний дизель подорожал на 0,67%. Торги этим видом топлива возобновились в понедельник. В марте в последний день продаж его цена составляла 51 052 рубля за тонну.

Цена летнего дизельного топлива упала на 7,68%, до 53 879 рублей за тонну, а межсезонного — на 0,42%, до 64 006 рублей. «92-й» бензин подешевел на 2,05%, до 55 486 рублей, а «95-й» — на 1,55%, до 57 637 рублей.

Такая динамика цен на нефтепродукты наблюдается на фоне введенного правительством РФ запрета на их экспорт из России. Кабмин ограничил экспорт бензина и дизеля из-за резкого роста цен на них и дефицита, наблюдавшегося в десятках регионов РФ. Сроки окончания запрета не озвучивались. По словам чиновников, он будет действовать до стабилизации внутреннего рынка.

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России может продлиться около четырех-шести недель, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Ранее в России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля.