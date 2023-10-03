Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цены на зимнее дизельное топливо в России рекордно выросли

Биржевая цена зимнего дизельного топлива в России поднялась до рекордных ₽72 981

close
100%
Shutterstock

Стоимость зимнего дизельного топлива на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигла отметки 72 981 рубля за тонну, обновив исторический рекорд. Это следует из данных торговой площадки.

За день зимний дизель подорожал на 0,67%. Торги этим видом топлива возобновились в понедельник. В марте в последний день продаж его цена составляла 51 052 рубля за тонну.

Цена летнего дизельного топлива упала на 7,68%, до 53 879 рублей за тонну, а межсезонного — на 0,42%, до 64 006 рублей. «92-й» бензин подешевел на 2,05%, до 55 486 рублей, а «95-й» — на 1,55%, до 57 637 рублей.

Такая динамика цен на нефтепродукты наблюдается на фоне введенного правительством РФ запрета на их экспорт из России. Кабмин ограничил экспорт бензина и дизеля из-за резкого роста цен на них и дефицита, наблюдавшегося в десятках регионов РФ. Сроки окончания запрета не озвучивались. По словам чиновников, он будет действовать до стабилизации внутреннего рынка.

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России может продлиться около четырех-шести недель, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Ранее в России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий