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В Госдуме «критически» отнеслись к решению Минфина поддержать введение онлайн-продаж алкоголя

Депутат Хамзаев не видит жизненной необходимости в онлайн-торговле спиртным

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил «Газете.Ru», что обеспокоен решением Минфина поддержать легализацию онлайн-торговли алкоголем. Он отметил, что «жизненная необходимость» в онлайн-продаже спиртным отсутствует, а последствия такого решения «не до конца проанализированы».

«Термин «разочарование» сюда слабо подходит. Наверное, это больше обеспокоенность в связи с тем, что у нас ситуация с алкоголем, и в целом со всем, что связано с процессом потребления и последствиями потребления, вызывает не просто тревогу, но и понимание того, что ситуация сложная и неоднозначная. Я считаю, что это опрометчивое и неправильное решение. Нет такой жизненной необходимости всю продукцию в онлайне легализовывать. Это не является первой жизненной необходимостью, особенно алкоголь. Понятно, что это подается как удобство, но удобство в том демографическом крахе, который вызывает в том числе алкоголь, понятие, мягко говоря, неоднозначное. Я критически отношусь к такого рода инициативе, считаю, что она необдуманная, а последствия не до конца проанализированы. Те плюсы, которые сегодня подаются с учетом того, что может быть, являются нецелесообразными», — сказал он.

Хамзаев добавил, что «доля контрафакта на офлайн-рынке превышает 60%», поэтому ему «хотелось бы услышать», как Минфин, контролирующий Росалкогольрегулирование, будет гарантировать продажу безопасного алкоголя онлайн.

Во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации поддержал идею о продаже алкоголя онлайн, но подчеркнул, что итоговой договоренности в правительстве по этому вопросу еще нет. Он отметил, что тема продажи алкоголя через интернет в правительстве уже обсуждалась, однако она «достаточно дискуссионная», а некоторые ведомства выступают «категорически против» инициативы.

В июле идею легализовать онлайн-продажи алкоголя поддержал Минпромторг РФ. Обновленный законопроект сенатора Клишаса, который должен обелить и начать регулировать онлайн-торговлю алкоголем, уже готовят к внесению в Госдуму.

Ранее опрос показал, что большинство россиян хотят заказывать алкоголь с доставкой через маркетплейсы и магазины.

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