Украина внесла три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список «спонсоров войны»

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных «спонсоров войны» три крупнейшие нефтегазовые компании Китая из-за работы с Россией.

«Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC)», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что CNOOC Group является третьей по величине национальной нефтяной компанией Китая после CNPC и Sinopec и самым крупным морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Sinopec Group – это вторая по величине государственная компания КНР, которая занимается добычей ископаемого топлива и специализируется на переработке сырой нефти.

China National Petroleum Corporation является одной из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа.

До этого сообщалось, что крупнейший венгерский банк ОТР был исключен из украинского списка «спонсоров войны».

Ранее «Медвежонка Барни» на Украине внесли в список «спонсоров войны».