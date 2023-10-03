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Украина внесла три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список «спонсоров войны»

НАПК внесло 3 крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список «спонсоров войны»

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Shutterstock

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных «спонсоров войны» три крупнейшие нефтегазовые компании Китая из-за работы с Россией.

«Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC)», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что CNOOC Group является третьей по величине национальной нефтяной компанией Китая после CNPC и Sinopec и самым крупным морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Sinopec Group – это вторая по величине государственная компания КНР, которая занимается добычей ископаемого топлива и специализируется на переработке сырой нефти.

China National Petroleum Corporation является одной из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа.

До этого сообщалось, что крупнейший венгерский банк ОТР был исключен из украинского списка «спонсоров войны».

Ранее «Медвежонка Барни» на Украине внесли в список «спонсоров войны».

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