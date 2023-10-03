Россия ужесточит контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче

Российское правительство утвердило несколько изменений, которые направлены на усиление контроля за осуществлением иностранных инвестиций в рыбодобыче. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«Вводится запрет выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов российским компаниям, которые контролируются иностранными инвесторами, если при установлении такого контроля было совершено нарушение, выявленное ФАС, в части приобретения более 35% прав на добычу водных биоресурсов», — отмечается в публикации.

Из сообщения также следует, что уточняется порядок принудительного расторжения договора при выявлении нарушений.

«Добавлен факт нахождения российской компании в составе контролируемой иностранным инвестором группы юрлиц. Изменения приняты для реализации норм федерального закона, который был утвержден в декабре 2022 года», — указали в правительстве.

До этого российское правительство предложило полностью запретить поставки на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке.

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