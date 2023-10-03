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Европейские бренды обуви начали возвращаться в Россию

«Известия»: бренды обуви из Европы возвращаются в Россию

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По информации, полученной от Обувного союза, европейские производители обуви начали возвращаться на российский рынок. В частности, на полках российских магазинов можно найти обувь немецкой компании Ara Group, испанской Axa Shoes и итальянской Igi and Co в ценовых категориях «средний плюс» и «премиум». Об этом пишет газета «Известия».

Крупные европейские поставщики также вернулись в Россию с коллекциями в феврале и августе 2023 года. Согласно данным Обувного союза, из 100 компаний, которые ранее покинули российский рынок, 15 вернулись. Среди них также упоминаются итальянские бренды Imac, Igi and Co, испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Эти марки уже доступны в магазинах Rendez-Vous и на ведущих маркетплейсах.

Ранее было объявлено о планах спортивных магазинов Decathlon вновь открыть свои точки продаж в России 15 ноября. Торговые точки будут работать под новым названием ADS (All Do Sport). Компания передаст 35 магазинов Decathlon, сохраняя рабочие места для 909 сотрудников.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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