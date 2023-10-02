«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование по 17 самолетам

Группа «Аэрофлот» завершила страховое урегулирование по 17 самолетам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Согласно сообщению «Аэрофлота», лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот». Уточняется, что право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила сумму урегулирования.

14 сентября гендиректор группы »Аэрофлот» Сергей Александровский заявлял, что до конца 2023 года компания планирует завершить переговоры по страховому урегулированию с иностранными лизингодателями по 61 зарубежному самолету.

14 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний РФ.

Изменения в законе, согласно пояснительной записке, направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских компаний, а также для обеспечения бесперебойной работы гражданской авиации в условиях санкций.

Кроме того, документ предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о восстановлении работы системы бронирования Leonardo.