Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист назвал главный влияющий на рубль фактор

Завкафедрой РЭУ Ордов связал курс рубля с позицией экспортеров

close
100%
Shutterstock

Завкафедрой «Финансовые рынки» Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что курс рубля в ближайшее время будет зависеть от позиции экспортеров, которые присматриваются к новым таможенным пошлинам.

Как указал экономист в эфире радиостанции «Говорит Москва», правительство пытается стимулировать возврат в Россию валютной выручки, однако сами компании пока не понимают, какой вариант для них выгоднее — платить повышенные экспортные пошлины или сделать то, что от них хотят. По словам Ордова, такой подход стал новым как для чиновников, так и для бизнеса и для налоговой службы.

По мнению экспертов, если план по стабилизации курса рубля не сработает, то экспортеров придется принуждать к продаже валютной выручки.

В России с 1 октября начали действовать гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Они были введены на широкую номенклатуру товаров — от металлов и удобрений до продуктов питания.

Пошлины для большинства товаров составят 4-7% при условии, что курс доллара будет ниже 80 рублей. Для удобрений размер пошлины — от 7 до 10%. Гибкие пошлины позволят смягчить влияние колебаний курса на торговый баланс и расширить предложение товаров на внутреннем рынке. По прогнозам, введение пошлин принесет бюджету РФ 151 млрд рублей до конца 2022 года и более ₽600 млрд в 2023 году.

2 октября курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий