Экономист назвал главный влияющий на рубль фактор

Завкафедрой «Финансовые рынки» Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что курс рубля в ближайшее время будет зависеть от позиции экспортеров, которые присматриваются к новым таможенным пошлинам.

Как указал экономист в эфире радиостанции «Говорит Москва», правительство пытается стимулировать возврат в Россию валютной выручки, однако сами компании пока не понимают, какой вариант для них выгоднее — платить повышенные экспортные пошлины или сделать то, что от них хотят. По словам Ордова, такой подход стал новым как для чиновников, так и для бизнеса и для налоговой службы.

По мнению экспертов, если план по стабилизации курса рубля не сработает, то экспортеров придется принуждать к продаже валютной выручки.

В России с 1 октября начали действовать гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Они были введены на широкую номенклатуру товаров — от металлов и удобрений до продуктов питания.

Пошлины для большинства товаров составят 4-7% при условии, что курс доллара будет ниже 80 рублей. Для удобрений размер пошлины — от 7 до 10%. Гибкие пошлины позволят смягчить влияние колебаний курса на торговый баланс и расширить предложение товаров на внутреннем рынке. По прогнозам, введение пошлин принесет бюджету РФ 151 млрд рублей до конца 2022 года и более ₽600 млрд в 2023 году.

2 октября курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.