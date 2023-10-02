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Цена на нефть Brent рекордно опустилась впервые с 12 сентября

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $91 за баррель впервые с 12 сентября

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Максим Богодвид/РИА Новости

Цена за баррель нефти марки Brent впервые опустилась ниже $91 с 12 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно данным торгов, цена на Brent снижалась до $90,95 за баррель в 17:41 МСК. Однако уже через три минуты фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $91,06 за баррель.

До этого ТАСС сообщало, что с 1 октября пошлина на экспорт российской нефти вырастет на $2,5 и будет составлять $23,9 за тонну.

При этом средняя цена нефти марки Urals с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель, а котировка North Sea Dated (Brent датированный) составляла $88,61 за баррель.

С 1 октября также повысилась пошлина на светлые нефтерпродукты. Она составила $7,1 за тонну.

В конце сентября в США признали, что Саудовская Аравия и Россия заработали миллиарды на нефтяном эмбарго.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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