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Минфин сообщил о реальной стоимости российской нефти

Минфин: средняя цена на нефть Urals в сентябре составила более $83 за баррель

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Jonathan Alcorn/Reuters

Средняя цена российской нефти Urals в сентябре превысила $80 за баррель, составив $83,08. Об этом сообщил Минфин РФ в своем Telegram-канале.

Это более чем на $20 больше ценового потолка, установленного Западом. По данным Минфина, в январе-сентябре Urals в среднем стоила $59,54 за баррель. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне $80,58.

Цена российской нефти превышает установленный странами Запада предел в $60 за баррель для морских поставок. Эксперт Bloomberg Джулиан Ли призвал отменить это ограничение, указав, что оно почти не влияет на доходы России, но повышает риски экологических катастроф.

Рост цен на нефть связан с сокращением добычи Россией и Саудовской Аравией. Аналитики в сентябре повысили прогнозы стоимости нефти на 2023-2024 годы. Они ожидают, что в среднем за следующий год цена на Brent составит $84 за баррель.

В середине сентября аналитик Антонов назвал три причины превышения Urals потолка в $60 за баррель

Ранее СМИ узнали, что нефть РФ перевозится на европейских судах по ценам выше потолка.

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