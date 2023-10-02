Норникель начал добычу руды на глубине почти в два километра

Норникель начал добычу в шахте «Глубокая» рудника «Скалистый» на глубине почти 2 км, сообщается на сайте компании. Предполагается, что это позволит значительно увеличить добычу богатой руды.

Для обеспечения начала добычи компания соединила два независимых вертикальных ствола — вентиляционный и скипо-клетьевой. Сбойка прошла на отметке —1943 метра.

«Это позволило объединить необходимую инфраструктуру рудника и запустить его «легкие» — общешахтную вентиляцию. В истории горнорудной промышленности на такие горизонты в Евразии еще никто не спускался», — говорится в сообщении.

Над соединением двух стволов шахтостроители работали три года. В месяц шахтостроители проходили от 50 до 85 метров. Между двумя выработками было пройдено более 2 км по каждому горизонту.

Отмечается, что в процессе проходки отбито и выдано на поверхность более 20 000 вагонов породы. Для крепления новой разведочной выработки установлено 27 000 анкеров и армокаркасов. Проведены инженерные сети — смонтировано более 6,5 км трубопровода. На следующем этапе шахтостроители займутся дальнейшим развитием горизонтов, позволяющих обеспечить добычу руды.

Предполагается, что к 2030 году объемы добычи богатой руды на руднике увеличат с 2,5 млн т в год до 3,4 млн т. Старший вице-президент — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин отметил, что прирост ожидается уже в следующем году за счет попутной руды при проходке разведочной выработки.

«Перспективы огромные. Уже в 2027 г. по запущенному стволу мы планируем поднимать 1,8 млн т богатой руды в год. Это позволит не только восполнить выбывающие мощности, но и обеспечить прирост добычи в объеме 300 000–400 000 т ежегодно», — отметил он.

Напомним, проект строительства безопасной высокотехнологичной шахты «Глубокая» рудника «Скалистый» является одним из ключевых инвестиционных проектов Норникеля, который в значительной мере определяет перспективу развития минерально-сырьевой базы компании. Сегодня на балансе рудника около 60 млн т богатой руды, порядка 20 млн т медистой, а также более 200 млн т вкрапленной руды.