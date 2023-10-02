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Стало известно, каких показателей достигла российская экономика за лето

RuNews24: выпуск непромышленной продукции в России в августе вырос на 7,3%

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Shutterstock

Выпуск товаров и услуг в России в непромышленных секторах по итогам августа 2023 года вырос на 7,3%. Об этом пишет RuNews24.

В частности, положительных показателей в этой отрасли удалось достичь в части ввода в действие жилых домов (+12,3%); оборота розничной торговли (+11%), объема платных услуг населению (+5,2%). Грузооборот ж/д транспорта показал снижение на 1,4%, продукция сельского хозяйства — на 6,8%.

Рост выпуска промышленной продукции в августе в годовом выражении составил 5,4%. Положительные показатели здесь были достигнуты в части обработки (+10,3%), водоснабжения, уборки мусора и утилизации загрязнений (+2,3%), а также обеспечения энергией, газом, паром (+2,1%). Добыча полезных ископаемых показала снижение на 1,2%.

Самыми динамичными отраслями промышленности в августе 2023 по отношению к августу 2022 года стали: производство компьютеров, электроники, оптики — + 54%; изготовление мебели — +43%; производство автотранспорта — +42%; производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — + 39,6%; производство электрооборудования — +26%. Спад производства был зафиксирован в отраслях изготовления табачных изделий (-14,5%); бумажной промышленности (-3,7%); добычи металлических руд (-3,2%).

В конце сентября сообщалось, что международные экономические организации отмечают лучшие, чем ожидалось, показатели российской экономики на фоне санкций. Так, ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,8% с ожидавшегося ранее падения на 2,1%. В 2024 году организация ждет подъема на 9%. МВФ также скорректировал прогноз в лучшую сторону до 1,5% роста в 2023 году.

Ранее в Совфеде рассказали, что российская экономика прошла самый тяжелый период.

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