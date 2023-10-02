«Газпром» продолжает поставлять газ в Молдавию

«Газпром» продолжает выполнять заявки по газу поступающие от «Молдовагаза» ежесуточно. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Между тем, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что страна больше не планирует закупать природный газ у «Газпрома». По его словам, выступая на форуме, республика переориентировалась на импорт топлива с европейского рынка.

«Нам удалось найти предложение на поставки газа по более низкой цене, чем в контракте с «Газпромом»», — подчеркнул министр.

Между Молдавией и российским газовым монополистом давно идет спор из-за долгов «Молдовагаза» в размере $709 млн. Республика признает только $8,6 млн задолженности.

В 2021 году стороны договорились о проведении аудита для уточнения суммы, но молдавское правительство представило отчет, подтверждающий мизерную часть требований «Газпрома». Президент Майя Санду уверена, что российская компания пыталась быстро «обмануть» страну, введя во время переговоров огромную цифру задолженности. «Газпром» в свою очередь заявил, что аудит был проведен Молдавией в одностороннем порядке без согласования и не может повлиять на размер долга. Компания намерена отстаивать свои права.

Ранее в Госдуме ответили на просьбу Молдавии простить долги за газ перед Россией.