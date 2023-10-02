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Bloomberg разыскало загадочного владельца пентхауса за $70 млн на берегу Темзы

Bloomberg: пентхаус в Лондоне купил отказавшийся от гражданства РФ Мильнер

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Алексей Филиппов/ТАСС

Миллиардер Юрий Мильнер, который отказался от российского гражданства в 2022 году, оказался связан с компанией, купившей пентхаус в одном из самых дорогих жилых комплексах Лондона One Blackfriars за $70 млн, сообщает Bloomberg.

По информации источника, компании MFRD Property Holdings, квартира была приобретена в инвестиционных целях и сдается в аренду. В документах Мильнер обозначен как лицо, имеющее «значительный» контроль над компанией, зарегистрированной на Каймановых островах, которая и купила квартиру в небоскребе на берегу Темзы.

Bloomberg отмечает, что Мильнер платит по рыночным расценкам, когда останавливается в Лондоне. Желающий снять пентхаус в этом здании должен будет оплатить за месяц около $18 000.

По информации MFRD, средства на покупку квартиры поступили через траст и что ее приобрели в инвестиционных целях, причем бенефициаром траста является благотворительный фонд, а доход поступает на счет некоммерческой организации.

Мильнер — основатель фонда DST Global, инвестировавшего в Airbnb, Spotify и ряд других технологических компаний.

В октябре прошлого года Мильнер сообщил, что вышел из российского гражданства. С 1999 года Мильнер является гражданином Израиля.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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