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Глава РЖД ожидает строительства железнодорожных магистралей после 2040 года

Глава РЖД Белозеров заявил, что большинство ВСМ построят в РФ к 2043 году

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Shutterstock

Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что строительство большинства из запланированных в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) будет закончено к 2043 году. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Как считает Белозеров, следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте.

«Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными», — сказал гендиректор компании.

В сентябре президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что в России планируется создать единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, в рамках которого скоростные магистрали проложат через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана.

Как писал «Коммерсантъ», строительство четырех высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), по оценке российского правительства, может обойтись в 10,8 трлн рублей.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

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