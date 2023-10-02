Немецкий журналист призвал Запад сделать выводы из-за провальной санкционной политики

Журналист Габор Стейнгарт в статье для немецкого журнала Focus заявил, что Западу необходимо сделать неутешительные выводы после провала в политике изоляции России.

«Российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости под давлением западных санкций, переход от мирной экономики к военной сработал», — говорится в статье.

Автор добавил, что в то же время фронт поддержки Украины со стороны Запада рушится.

Стейнгарт отметил, что, вопреки всем прогнозам, Россия ожидает экономического роста на уровне 1,5%. По мнению журналиста, экономические успехи страны и прочное положение президента России Владимира Путина должны заставить Запад сделать «неутешительные выводы» об эффективности своей политики.

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