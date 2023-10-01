Экс-советник заявил о зависимости ФРГ от газа из России

Экономический советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер заявил, что покупки Германией газа у России привели к зависимости Берлина от Москвы. Об этом он сообщил Financial Times.

По его словам, если бы Германия действовала по-другому, если бы могла предугадать такое развитие ситуации.

Он добавил, что РФ «показала себя надежным поставщиком».

Ранее представитель Минэкономики ФРГ заявил, что власти не имеют полной картины того, как компании обеспечивают снабжение страны газом, поскольку не правительство заключает соглашения на поставки.

Этими словами представитель ведомства ответил на вопрос, продолжает ли каким-либо образом поступать российский газ в Германию.

Он уточнил, что договоры на поставки газа являются частноправовыми соглашениями, и их заключают компании, а не федеральное правительство.

Представитель также отметил, что министерство выступает за то, чтобы не импортировать в Германию российский газ и в форме сжиженного природного газа.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.