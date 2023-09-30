Новак заявил, что падение цен на топливо снизило его стоимость для аграриев

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что падение цен на топливо в опте снизило его стоимость для аграриев. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

По его мнению, запрет экспорта нефтепродуктов из России направлен на стабилизацию внутреннего рынка и цен.

Ранее Министерство энергетики РФ назвало ожидания быстрого снятия запрета на экспорт топлива бесперспективными. Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что такая мера будет действовать до стабилизации топливообеспечения и цен.

27 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что меры по топливу в стране приняты, но розничные цены на бензин продолжают увеличиваться. Российский лидер также отмечал, что правительство понимает, что происходит с ценами на топливо в стране. По его словам, компании хотят получить максимальную прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт. В начале недели кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов.

В частности, были отменены запреты на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, поставки для ВС РФ находящихся за рубежом, транспортировка физлицами топлива для личных нужд.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.