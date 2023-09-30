В России спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе доллар будет торговаться на уровне 97-99 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс»

Анатолий Трифонов.

«Первая неделя месяца для рубля обычно «медвежья» из-за сокращения продаж валюты экспортерами. Частично на динамике курса российской валюты это уже отразилось в пятницу. Фундаментальные факторы говорят в пользу укрепления рубля, но это будет происходить постепенно и на гораздо большем временном горизонте, чем одна неделя», — объяснил финансист свою оценку.

На торгах Мосбиржи в пятницу курс доллара превысил отметку в 98 рублей, евро — 103 рубля.

Экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков спрогнозировал стабилизацию курса рубля в декабре. Он назвал текущий курс российской валюты по отношению к доллару и евро во многом спекулятивным и назвал адекватным курс 90-95 рублей за один доллар. Минфин РФ предрек укрепление курса рубля до 94,3 рубля за доллар по итогам 2023 года.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников допустил, что к концу этого года курс доллара может установиться на уровне 94 рублей. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что курс рубля укрепится в этом году и тенденция продолжится в следующем.

Ранее Греф выступил против решения проблем с курсом рубля по китайской модели.