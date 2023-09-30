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Набиуллина предупредила российские банки о жестких мерах

Набиуллина: ЦБ может запретить банкам продажу физлицам ряда продуктов

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Пресс-служба Банка России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила банки о возможном введении запрета продавать некоторые продукты физическим лицам. Ее слова в ходе выступления на XX Международном банковском форуме приводятся на сайте регулятора.

Набиуллина отметила, что у ЦБ есть право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать обратный выкуп в случае, если они были проданы недобросовестным образом.

Глава ЦБ напомнила, что весной были выявлены некоторые нарушения при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов, особенно в крупных банках. Она также пообещала повторить такие проверки осенью, подчеркнув, что в случае обнаружения повторных нарушений регулятор оставляет за собой право применить «жесткие меры».

По словам Набиуллиной, регулятор также готовит предложения по законопроекту о кратном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов. Она отметила, что в ряде стран такие штрафы являются многомиллионными и многомиллиардными. Глава Центробанка подчеркнула, что регулятор намерен идти по этому пути.

До этого Набиуллина заявила об обеспокоенности отрывом цен на первичном рынке жилья от вторичного. Она также отмечала, что в ЦБ видят признаки перегрева в ипотеке. Явные недобросовестные практики на рынке ипотеки ушли в прошлое, но есть элементы схемности. Глава ЦБ обратила внимание, что регулятор будет следить за качеством ипотеки и применять при необходимости более жесткие меры.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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