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Глава Минстроя объяснил, почему некоторые города в новых регионах не будут восстанавливать

Файзуллин заявил о решении не восстанавливать ряд городов в новых регионах России

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Государственный Совет Республики Татарстан

Некоторые города в новых российских регионах решено не восстанавливать. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем, опасно, мы решили не восстанавливать, потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет», — заявил министр на заседании Общественного совета при министерстве, его цитирует РИА Новости.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 9 августа 2022 года заявил, что власти республики склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная.

Осенью прошлого года по итогам референдумов в состав России вошли ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Президент России Владимир Путин заявил, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В июне 2023 года вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в новых регионах восстановлено уже 115 предприятий, еще порядка 70 будет восстановлено до конца 2023 года.

Ранее Минстрой поручил проверить вентиляцию в домах для газовой безопасности.

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