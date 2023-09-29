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ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин

ФАС возбудила первые дела в ряде регионов России из-за завышенных цен на топливо

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в ряде регионов после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению пресс-службы ФАС, территориальные органы службы выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Уточняется, что в Белгородской области управление ведомства возбудило дело в отношении АО «Осколнефтеснаб», в Ростовской — в отношении OOO «Газпромнефть-Региональные продажи». Ставропольское УФАС России также завело два дела против ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм». По данным службы, компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.

Дела также были возбуждены в Краснодаре по признакам заключения антиконкурентного соглашения в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО».

26 сентября сообщалось, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо начали расти на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ), несмотря на введенный 21 сентября запрет на экспорт из России этого вида нефтепродуктов.

До этого кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов. В частности были отменены запреты на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, поставки для ВС РФ находящихся за рубежом, транспортировка физлицами топлива для личных нужд. Перевозки нефтепродуктов морем между ЕАЭС без захода в иностранный порт так же разрешены.

27 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что правительству России и Федеральной антимонопольной службе необходимо следить за уровнем наценок на автозаправках.

Ранее Минэнерго РФ назвало сроки действия запрета на экспорт топлива.

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