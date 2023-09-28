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ЦБ обновил сценарии развития экономики и прогноз по ключевой ставке

ЦБ обновил прогноз по ДКП и представил три сценария развития экономики РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, в документе учтены последние решения о ключевой ставке и обновленный макропрогноз. Документ размещен на сайте ЦБ РФ.

Согласно документу под влиянием ДКП годовая инфляция вернется к цели в 4% в 2024 году и останется на этом уровне далее. Для снижения инфляции потребуется проведение жесткой ДКП продолжительное время.

ЦБ ожидает, что ключевая ставка в среднем составит 9,6–9,7% в 2023-м, 11,5–12,5% в 2024-м, 7–8% в 2025 году. В 2026 году ставка будет в диапазоне 5,5–6,5%, что соответствует оценке долгосрочной нейтральной ставки.

Кроме того, ЦБ представил альтернативные сценарии развития экономики в ближайшие годы. Сценарий «Усиление фрагментации» предполагает рост геополитической напряженности и ужесточение санкций против России.

Другой сценарий, «Рисковый», подразумевает сохранение инфляции в мире на высоком уровне и резкое ужесточение ДКП ведущими центробанками. Это может спровоцировать новый глобальный финансовый кризис.

Накануне стало известно, что проект федерального бюджета на 2024–2026 годы планируют внести в Думу 29 сентября.

Ранее Силуанов рассказал, как будут профинансированы расходы бюджета России в 2023 году.

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